Премьер-лига. 24-й тур. «Ростов» разгромил «Спартак»

Завершился очередной матч 24-го тура чемпионата России. «Спартак» по всем статьям уступил «Ростову».

Премьер-лига. 24-й тур

РОСТОВ – СПАРТАК – 3:0 (2:0)

Ростов-на-Дону. 22 апреля.

Стадион: «Олимп-2».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Ростов»: Медведев, Симич, Сесар Навас, Мевля, Калачев (Терентьев, 29), Гацкан, Нобоа, Полоз (Могилевец, 79), Ерохин, Байрамян, Бухаров (Азмун, 61).

«Спартак»: Ребров, Таски, Кутепов (Мельгарехо, 57), Джикия, Зобнин, Глушаков, Фернандо (Ещенко, 68), Комбаров, Попов (Самедов, 46), Джано, Промес.

Голы: 1:0 — Бухаров (23), 2:0 — Гацкан (45), 3:0 — Бухаров (50)

Предупреждения: Байрамян (44), Глушаков (75), Азмун (80).

Удаление: Глушаков (76).

10 (3) удары (в створ) 4 (3)

13 фолы 8

4 угловые 5

0 офсайды 1

43 % владения мячом 57

«Спартак» приезжал в Ростов-на-Дону практически в ранге чемпиона. Южане в свою очередь в последних пяти матчах не забивали, но и не пропускали. Серия дошла до 250 минут без голов, пока Александр Бухаров не замкнул прострел Тимофея Калачева и забил в ворота Артема Реброва. Вскоре Александр Гацкан удвоил счет после подачи углового. После перерыва лидер чемпионата вышел с настроением переломить ход матча, но уже через 5 минут после начала второго тайма получал второй гол от Александра Бухарова. Окончательно все стало понятно после удаления Дениса Глушакова. Большинство гостевых фанатов потянулось к выходу за 15 минут до финального свистка. За 6 туров до конца чемпионата преимущество «Спартака» перед преследующим ЦСКА сократилось до 7 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

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