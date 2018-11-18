Софьян Ханни: «Моя адаптация в «Спартаке» еще не закончена»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни признался, что его адаптация в московской команде еще не завершена. Алжирец стал игроком красно-белых в январе 2018 года.

«Адаптация в «Спартаке» проходит хорошо. Первый раз приехал в Россию и не знал, как все пройдет, поэтому переживал. Но в итоге меня хорошо приняли. Правда, адаптация еще не закончена. Я все еще жду от себя лучших результатов, хочу показать все, на что способен и приносить пользу «Спартаку», — сказал 27-летний полузащитник.

Ханни перешёл в московский «Спартак» из «Андерлехта» за 8 миллионов евро. В нынешнем сезоне алжирский полузащитник провел 9 матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: YouTube-канал «Спартака»

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