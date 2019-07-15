Синиша Михайлович: «Я уверен, что выиграю битву с лейкемией»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович поблагодарил всех тех, кто поддержал его в борьбе с лейкемией. Он высказался на этот счет.

«Сейчас я переживаю такой момент, но мне очень повезло, так как знаю, что не одинок. Я обнаружил, что у меня огромная поддержка.

За последние несколько дней меня охватило море любви, солидарности и позитивной энергии, которая дала мне невероятный, дополнительный импульс. И я уверен, что выиграю эту битву против лейкемии», — заявил сербский специалист.

Напомним, недавно Михайлович выступил с заявлением, что у него обнаружена лейкемия. Несмотря на заболевание, он намерен остаться на посту главного тренера «Болоньи».

Фото: Global Look Press
Источник:  Football Italia

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