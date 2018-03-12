У Андрея Лунева и Далера Кузяева диагностировали ушибы стопы

Оба игрока получили травмы стопы и теперь будут заниматься по индивидуальной программе. О сроках их восстановления ничего неизвестно. Напомним, Лунев травмировался на разминке перед матчейм 22-го тура РФПЛ с «Ростовом». Кузяев получил травму уже по ходу второго тайма в игре против южан.

Напомним, оба футболиста сине-бело-голубых попали в расширенный список сборной России на два товарищеских матча. 23 марта команда Черчесова в Москве сыграет с Бразилией, а 26 марта — с Францией в Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»