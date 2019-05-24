Серхио Рамос может покинуть «Реал»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Рамос

Капитан «Реала» Серхио Рамос задумался об уходе из клуба. Испанец хочет играть на высоком уровне, ему не нравятся некоторые вещи, которые происходили в клубе в минувшем сезоне.

За ним давно следят «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», они получали отказ, но в этот раз все может измениться.

Рамос пока что не озвучивал свои мысли на эту тему, поэтому в руководстве «Реала» не знают о его намерениях, но предполагают, что он может действительно хотеть сменить команду.

В этом сезоне защитник сыграл в 28 матчах, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: El Chiringuito

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