Александру Селихову удалили временную фиксирующую пластину из руки

Вратарю «Спартака» Александру Селихову удалили из левой руки временную фиксирующую пластину. Голкипер сломал палец на руке во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Операция была плановой. Наличие фиксирующей пластины обеспечило правильное сращение перелома и позволило Александру приступить к тренировкам без ограничений уже в мае.

К окончанию сбора в Австрии Селихов будет тренироваться в более интенсивном режиме, а к началу сезона сможет подойти в оптимальной форме», – сообщил руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

В минувшем сезоне Селихов провел 5 матчей в РПЛ, пропустил 5 голов и один раз отстоял на ноль.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Спартака»