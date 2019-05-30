Четыре игрока «Челси» претендуют на звание игрока финала Лиги Европы

УЕФА назвал четырех кандидатов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы по итогам матча «Челси» – «Арсенал» (4:1). В списке нет игроков «Арсенала».

В число претендентов вошли четыре футболиста «Челси»: защитник Эмерсон Палмиери дос Сантос, полузащитники Эден Азар и Педро Родригес, а также нападающий Оливье Жиру.

На счету Эмерсона результативная передача и точность пасов 88%. Азар оформил дубль и отметился голевым пасом. По голу в активе Педро и Жиру (также результативный пас).

Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19 и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА