Четыре игрока «Челси» претендуют на звание игрока финала Лиги Европы

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

УЕФА назвал четырех кандидатов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы по итогам матча «Челси» – «Арсенал» (4:1). В списке нет игроков «Арсенала».

В число претендентов вошли четыре футболиста «Челси»: защитник Эмерсон Палмиери дос Сантос, полузащитники Эден Азар и Педро Родригес, а также нападающий Оливье Жиру.

На счету Эмерсона результативная передача и точность пасов 88%. Азар оформил дубль и отметился голевым пасом. По голу в активе Педро и Жиру (также результативный пас).

Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19 и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига Европы. Финал. «Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем турнира

Эден Азар: «Ливерпуль»?  Думаю, они в форме, их главный тренер великолепен»

Вирджил ван Дейк будет признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии PFA

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 