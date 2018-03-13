Диего Коста и Кевин Гамейро не полетят с «Атлетико» на матч против «Локомотива»

Тренерский штаб «Атлетико» опубликовал список игроков, которые отправятся на ответную игру 1/8 финала с «Локомотивом». Встреча состоится 15 марта на «РЖД-Арене», ее начало запланировано на 19:00 по мск.

Вне заявки оказались травмированные Диего Коста и Кевин Гамейро, а также Стефан Савич. Голкипер Ян Облак, пропустивший первый матч в противостоянии, на предстоящий матч заявлен.

Напомним, в стартовой встрече на «Ванда Метрополитано» «железнодорожники» потерпели разгромное поражение от мадридцев — 0:3. В составе команды Диего Симеоне голы забили Сауль, Диего Коста и Коке.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Атлетико»