«Спартак» проведет зимой четыре сбора

Пресс-служба «Спартака» объявила даты проведения зимних сборов. В рамках подготовки ко второй части чемпионата красно-белые примут участие в турнире «Кубок МАТЧ ПРЕМЬЕР» в Катаре.

14 декабря, в пятницу, футболисты московского «Спартака» ушли в отпуск, который продлится до 8 января. В этот день красно-белым предстоит пройти углубленный медицинский осмотр, а уже 9 января подопечные Олега Кононова отправятся на первый сбор в Дубае.

«Спартак» будет готовиться к возобновлению сезона в ОАЭ с 9 по 16 января, сообщает пресс-служба москвичей. На последний день сбора запланирован товарищеский матч.

С 19 по 29 января «Спартак» проведет сбор в Катаре, в рамках которого примет участие в турнире «Кубок МАТЧ ПРЕМЬЕР». 21 января красно-белые сыграют с «Ростовом», 25-го — с «Зенитом», 29-го — с «Локомотивом».

Со 2 по 12 февраля «Спартак» проведет сбор в турецком Белеке. Предварительные даты товарищеских матчей — 5, 8 и 9 февраля. Место и сроки проведения четвертого сбора пока не утверждены.

Напомним, после 17 сыгранных туров «Спартак» расположился на 4-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.

Ближайший официальный матч красно-белых запланирован на 24 февраля. Подопечным Олега Кононова предстоит встретиться с «Уралом» в Екатеринбурге в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»