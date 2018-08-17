Давид Оспина стал игроком итальянского «Наполи»

Голкипер «Арсенала» Давид Оспина проведет ближайший сезон в составе «Наполи». Колумбийский вратарь арендован «партенопейцами» до конца сезона-2018/19.

В договоре об аренде включен пункт о выкупе 29-летнего игрока. Данный пункт станет обязательным в случае победы команды Карло Анчелотти в чемпионате Италии.

Давид Оспина выступал за лондонский «Арсенал» с 2014 года. В первом сезоне колумбиец провел 18 матчей в английской Премьер-лиге, но за следующие три года он выходил на поле в матчах элитного дивизиона всего 11 раз. Голкипер сборной Колумбии задумался о смене клубной прописки после прихода в команду немца Бернда Лено.

В прошлом сезоне основным вратарем «Наполи» был испанец Пепе Рейна, который перешел в «Милан». Алекс Мерет, приобретенный у «Удинезе», получил травму на тренировке, из-за которой он пропустит начало сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт итальянской серии А