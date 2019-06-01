В ДТП вместе с Хосе Рейесом погиб и его брат

Автор: Дарья Григорьева 0

Появились детали, связанные с трагической смертью экс-полузащитника сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. О них сообщила полиция. 

Утверждается, ДТП произошло на автомагистрали A.376 на трассе из Севильи в Утреру. Машина с футболистом вылетела с дороги и затем загорелась. Полиция также подтвердила информацию, что вместе с Рейесом погиб и его двоюродный брат.

Напомним, 35-летний хавбек выступал за «Атлетико» Мадрид,  «Севилью», «Эспаньол» и за некоторые другие испанские клубы Ла Лиги. Он также играл за лондонский «Арсенал» (2004-2007). Последней командой для Рейеса стала «Эстремадура». А за сборную Испании он выступал с 2003 по 2006 год.

Фото: Global Look Press
Источник: Abc.es

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