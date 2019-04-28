Дмитрий Аленичев: «Локомотив» имел ощутимое преимущество»

Матч 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Енисеем» завершился победой команды Юрия Семина (2:1). Главный тренер красноярского клуба Дмитрий Аленичев подвел итоги встречи.

«Локомотив» имел ощутимое преимущество. Случился автогол к сожалению для нас. Но мы верили в с свои силы, и нам удалось забить мяч», — заявил Дмитрий Аленичев.

Напомним, после 26 тура РПЛ «Енисей» располагается на последнем месте в турнирной таблице с 16 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»