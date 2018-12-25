Неймар рассчитывает вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону». Он звонит руководству клуба.

По данным источника, футболист постоянно звонит руководству каталонского клуба с просьбой о возвращении. Впрочем, в «Барселоне» считают, что осуществить трансфер бразильца маловероятно. В 2019 году у него не будет опции выкупа, а в 2020 году она составит 160 миллионов евро.

Напомним, что 26-летний Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы, а затем перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

В нынешнем сезоне он провел 12 матчей в чемпионате Франции, стал автором 11 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: AS