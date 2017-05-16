«Атлетико» хочет вернуть Диего Косту или приобрести Андреа Белотти

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне попросил клуб найти забивного нападающего в летнее трансферное окно. Приоритетная цель мадридского клуба – возвращение из «Челси» Диего Косты.

Если «Атлетико» не сможет купить 28-летнего форварда, которому в Китае предлагают зарплату 30 млн евро в год, то клуб постарается приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти.

Контракт 23-летнего Белотти рассчитан до лета 2021 года с отступными в 100 млн евро. «Атлетико» готов предложить до 60 млн.

В этом сезоне на счету Косты 20 голов и 9 ассистов в 34 матчах АПЛ, Белотти отметился 25 голами и 6 результативными передачами в 33 играх Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: COPE

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