В федеральной службе судебных приставов сообщили сумму долга «Томи» по зарплатам

Стала известна сумма долга «Томи» по зарплате, налогам и договорным обязательствам. Она превышают 175 миллионов рублей.

Долг по заработной плате составляет 6,6 миллионов рублей, а налоговая задолженность — около 130 миллионов рублей. Остальная часть суммы включает в себя долги по договорным обязательствам и исполнительский сбор.

Ранее появилась информация, что игрокам «Томи» не выплачивают зарплату на протяжении длительного времени. Также томский клуб не отдал футболистам премиальные за прошлый сезон.

Отмечается, что игроки уведомили руководство команды о прекращении трудовой деятельности в случае дальнейшего игнорирования требований по выплате долгов по зарплате.

Напомним, сегодня стало известно, что «Томь» достигла договоренности с «Газпром Нефтью» о продолжении финансирования клуба.

Фото: твиттер «Томи»

Источник: РИА Томск