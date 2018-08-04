Маурицио Сарри: «Я хочу остаться в «Челси» на 10 лет»

Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити». 59-летний итальянский специалист также выразил желание остаться в лондонском клубе на долгие годы.

«Я думаю, что очень важно начать сезон с завоеванного трофея. Сейчас также важно добиться прогресса в игре команды. Точно будет очень сложный матч, но мы хотим выиграть трофей. Каждый тренер этого хочет.

Турнирная таблица прошлого сезона АПЛ говорит мне о том, что у «Манчестер Сити» было 100 очков, а у «Челси» — 70. Это большая разница. Мы должны попытаться сократить отставание в 30 очков, а единственный способ это сделать – усердно работать. Моя работа заключается в том, чтобы улучшить возможности футболистов.

Я хочу остаться здесь на 10 лет. Однако для этого мне нужно что-то выигрывать. Конечно, это зависит и от желания клуба, но, повторюсь, я бы хотел остаться в «Челси» на много лет», — сказал 59-летний Сарри.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»