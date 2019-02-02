Сергей Семак: «Возможно, еще один игрок в нашем составе появится»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил работу клуба в зимнее трансферное окно. Также он заявил, что в команде может появиться еще один новичок.

«Мы довольны приобретениями. И Ракицкий, и Азмун, и Барриос — игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи. Первый шаг сделан. Думаю, в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, наша команда должна стать сильнее.

Если говорить о Лиге Европы, то трансферная кампания завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас еще есть возможность для маневра. Возможно, еще один игрок в нашем составе появится», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

После 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России. Находящийся на второй позиции «Краснодар» отстает от петербургского клуба на 1 очко.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Зенита»