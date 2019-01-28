«Ганновер» назначил Томаса Долля в качестве главного тренера команды

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Ганновер» объявил о назначении Томаса Долля на пост главного тренера команды. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста был венгерский клуб «Ференцварош».

Клуб ранее принял решение отправить в отставку Андре Брайтенрайтера из-за неудовлетворительных результатов. Последним матчем под его руководством стала встреча чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией», в которой «Ганновер» на выезде проиграл со счетом 1:5. Брайтенрайтер работал в стане ганноверской команды с 2017 года.

«Ганновер» после 19 туров набрал всего 11 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, находясь в зоне вылета.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт клуба «Ганновер»

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