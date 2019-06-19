Хавбек тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов дисквалифицирован на два матча Кубка России. КДК счел поведение игрока неприемлемым.

Сообщается, что 25-летний футболист наказан за эпизод в полуфинале Кубка России. По завершении игры против «Урала» между Мирзовым и Владимиром Ильиным произошел конфликт.

Отмечается, что хавбек ударил Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями. КДК не нашел доказательств вины в действиях нападающего уральской команды.

«Оба клуба представили свои организации для сурдэкспертизы, мы отправили данные в две эти организации с целью дать заключение, какие слова мог говорить Ильин, можно ли это установить», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Мы получили ответы из этих центров. Из этих ответов четко установлено, что слово «чурка» Ильин не произносил, так как распознать это слово по видеозаписи невозможно», — добавил он.

В прошедшем сезоне чемпионата России Резиуан Мирзов провел 26 матчей. На его счету 6 голов и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»