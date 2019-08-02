Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу»

36-летний защитник продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. Футболист перешел в качестве свободного агента в «Сан-Паулу».

Игрок подписал контракт с бразильским клубом до декабря 2022 года. Последним клубом бразильца был «ПСЖ», за который он играл с 2017 по 2019 год.

Алвес также известен по выступлениям за «Ювентус», «Барселону» и «Севилью». В «Сан-Паулу» Дани перешел как свободный агент.

В прошедшем сезоне Дани Алвес провел 23 матча в чемпионате Франции. На его счету 1 гол и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Сан-Паулу»