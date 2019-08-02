Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу»

36-летний защитник продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. Футболист перешел в качестве свободного агента в «Сан-Паулу».
Игрок подписал контракт с бразильским клубом до декабря 2022 года. Последним клубом бразильца был «ПСЖ», за который он играл с 2017 по 2019 год.
Алвес также известен по выступлениям за «Ювентус», «Барселону» и «Севилью». В «Сан-Паулу» Дани перешел как свободный агент.
#DaniEstáAqui, com contrato até dezembro de 2022! 🇾🇪
Saiba mais sobre o tricolor @DaniAlvesD2: https://t.co/ncjPyL9jwo pic.twitter.com/rdrYKXO65A
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2019
В прошедшем сезоне Дани Алвес провел 23 матча в чемпионате Франции. На его счету 1 гол и 7 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Сан-Паулу»