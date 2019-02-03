Гари Линекер: «Рэшфорд — не по годам зрелый игрок»

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер высоко оценил игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. В матче 25-го тура английской Премьер-лиги 21-летний форвард забил победный мяч в ворота «Лестера» (1:0).

«Никогда не понимал тех, кто сомневается в способностях Рэшфорда. Он всегда удивлял меня уверенностью в собственных силах и хладнокровием перед чужими воротами. Он — не по годам зрелый игрок», — написал Линекер в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд принял участие в 22 матчах чемпионата Англии. Он забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. После 25 тура «Манчестер Юнайтед» с 48 очками занимает пятое место в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Гари Линекера