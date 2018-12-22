Клуб из Саудовской Аравии предлагает Виллашу-Боашу зарплату 8 миллионов евро в год

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш получил предложение поработать в Саудовской Аравии. Португальским тренером интересуется «Аль-Наср».

«Аль-Наср» готов платить 41-летнему португальцу 8 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что ранее клубу из Эр-Рияда отказали два других тренера из Португалии – Витор Перейра («Шанхай Теллэйс») и Леонарду Жардим (без работы после увольнения из «Монако»).

Напомним, последним клубом Виллаша-Боаша был китайский «Шанхай Теллэйс», который он покинул в ноябре 2017 года.

После 14 туров «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от «Аль-Хилаля» на 3 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola