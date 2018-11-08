УЕФА завел дело против ЦСКА

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига чемпионов. 4 тур. ЦСКА — «Рома» — 1:2. Москва. Стадион «Лужники». 7 ноября 2018 г.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА по итогам матча Лиги чемпионов с «Ромой». Встреча закончилась поражением армейского клуба — 1:2.

Фанаты «красно-синих» обвиняются в использовании пиротехники, бросании предметов на поле и блокировании лестничных проходов.

Дело будет рассмотрено 22 ноября.

Напомним, клуб уже был наказан за поведение болельщиков в 2014 году. Тогда УЕФА вынес решение, по которому ЦСКА должен был проводить 3 домашних встречи без зрителей.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт УЕФА

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