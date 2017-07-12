ФИФА признала легальным переход Неймара в «Барселону» в 2013 году

Международная футбольная организация не выявила никаких нарушений в трансфере Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Решение было вынесено во вторник.

В мае 2015 года бразильский клуб подал жалобу в ФИФА на Неймара, каталонский клуб и консалтинговую фирму, которая, по мнению руководства «Сантоса», участвовала в махинации. Дело заключалось в следующем: «Сантос» заработал на трансфере 17 млн евро, в то время как оставшиеся 58,5 млн евро получили Неймар и консалтинговая фирма. Сумма, которую получил бразильский форвард, стала якобы денежной компенсацией. «Сантос» считает эти действия нарушением трансферного регламента.

На данный момент у бразильского клуба есть 10 дней, чтобы оспорить текущее решение ФИФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte