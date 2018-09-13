Чемпиона мира лишили водительских прав за пьяную езду

Автор: Роман Шлуинский 0

Lloris

Голкипер сборной Франции Уго Льорис был лишен водительских прав. 31-летний футболист признал вину в суде по делу о вождении в нетрезвом виде.

Вратаря «Тоттенхэма» и сборной Франции остановили на дороге ночью 24 августа. Алкотестер показал наличие алкоголя в его крови. Затем Льорис был доставлен в отделение и позже освобожден под залог. 12 сентября он предстал перед судом.

Француз оштрафован на 50 тысяч фунтов и лишен водительских прав на 20 месяцев. К слову, сейчас у него нет возможности даже выйти на поле. Вратарь восстанавливается после травмы бедра и пропустит матч ближайшего тура АПЛ против «Ливерпуля».

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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