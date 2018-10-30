Футболист астраханского «Волгаря» повторил гол 7-летней давности

Защитник астраханского «Волгаря» Роман Локтионов забил два абсолютно одинаковых гола с разницей в семь лет. Он забивал в 2011 и 2018 годах.

27 октября Локтионов реализовал штрафной на 17-й минуте матча со «Спартаком» из Владикавказа. В 2011 году он в матче с тем же соперником на той же минуте забил ударом со штрафного с той же позиции. В обоих случаях его голы помогли «Волгарю» одержать победу.

На данный момент команда из Астрахани занимает 3-е место во втором дивизионе чемпионата России зона юг (ПФЛ), имея в активе 30 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Eurosport