Сборная Бурунди впервые вышла в финальную часть Кубка африканских наций

Автор: Роман Шлуинский 0

В заключительном туре отборочного турнира Кубка африканских наций-2019 сборная Бурунди сыграла вничью с Габоном. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Это позволило команде занять вторую строчку в отборочной группе. Победителем группы стала сборная Мали.

Таким образом, сборная Бурунди впервые в своей истории вышла в финальную часть Кубка Африки.

Напомним, Кубок африканских наций-2019 пройдет с 21 июня по 19 июля в Египте.

Фото: твиттер Region Week
Источник: официальный твиттер Африканской конфедерации футбола

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