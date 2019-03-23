Сборная Бурунди впервые вышла в финальную часть Кубка африканских наций

В заключительном туре отборочного турнира Кубка африканских наций-2019 сборная Бурунди сыграла вничью с Габоном. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Это позволило команде занять вторую строчку в отборочной группе. Победителем группы стала сборная Мали.

Таким образом, сборная Бурунди впервые в своей истории вышла в финальную часть Кубка Африки.

Напомним, Кубок африканских наций-2019 пройдет с 21 июня по 19 июля в Египте.

Фото: твиттер Region Week

Источник: официальный твиттер Африканской конфедерации футбола