«Валенсия» в 8-й раз выиграла Кубок Испании

Автор: Роман Шлуинский 0

В финальном матче Кубка Испании «Барселона» уступила «Валенсии» — 1:2. Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

«Барселона» — «Валенсия» — 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 — Гамейро (21), 0:2 — Родриго (33), 1:2 — Месси (73).

Отметим, что впервые с 2014 года «Барселона» не смогла выиграть Кубок Испании. Однако каталонский клуб остается самым титулованным в этом турнире. На счету «сине-гранатовых» 30 трофеев.

«Валенсия» же стала обладателем Кубка Испании в 8-й раз.

Фото: твиттер «Валенсии»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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