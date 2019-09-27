Дженнаро Гаттузо может возглавить российский клуб

Автор: Анатолий Акулов 0

Дженнаро Гаттузо

В настоящее время итальянский специалист находится в поисках работы. Одним из вариантов продолжения карьеры для Дженнаро может стать клуб российской Премьер-лиги.

Сообщается, что бывший главный тренер «Милана» вылетел в Москву. В столице 41-летний Гаттузо может подписать контракт с одним из клубов РПЛ.

Название команды пока не разглашается. Ранее отмечалось, что итальянец рассматривает вариант с «Интер Майами» Дэвида Бекхэма.

Дженнаро покинул «Милан» в мае. Помимо «россонери», он также тренировал «Сьон», «Пизу», «Палермо» и греческий ОФИ.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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