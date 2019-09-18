Леандро Паредес и Анхель Ди Мария избегают общения с Мауро Икарди

В парижском клубе портится микроклимат. Конфликтная ситуация возникла между аргентинскими футболистами «ПСЖ».

Новичок французского гранда Мауро Икарди испытывает проблемы в общении со своими соотечественниками. Хавбеки Леандро Паредес и Анхель Ди Мария предпочитают держать дистанцию и не сближаться с 26-летним нападающим.

Отмечается, что причиной подобного поведения стала их дружба с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Паредес и Ди Мария не хотят злить Месси, поддерживающего хорошие отношения с Макси Лопесом.

Напомним, Лопес — бывший муж Ванды Нары, нынешней жены Икарди. Помимо этого, Леандро и Анхель тепло общаются с уругвайским форвардом Эдинсоном Кавани, являющимся прямым конкурентом Икарди.

В прошедшем сезоне Мауро Икарди выступал в чемпионате Италии. На его счету 11 голов и 4 ассиста в 29-ти матчах за «Интер».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com