Флорентино Перес: «Новый «Сантьяго Бернабеу» станет ключевым объектом Мадрида»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о планах реконструкции клубного стадиона «Сантьяго Бернабеу». Арена «Королевского клуба» была построена в 1947 году.

«В этом месте мадридисты объединяются уже на протяжении 117 лет. Это наш дом. Тут выросли ценности клуба. «Реал» – клуб для всех, им управляют фанаты.

До сегодняшнего дня мы жили с этими ценностями и должны помнить об этом. «Сантьяго Бернабеу» станет иконой авангарда. Это будет новый и важный источник дохода для клуба. Новый стадион станет ключевым объектом Мадрида, он будет лучшим в мире», — заявил президент «Реала».

С момента открытия стадиона до 1955 года арена носила имя «Нуэво Чамартин». Второе название арены имя президента клуба Сантьяго Бернабеу. Стадион пережил две реконструкции — в 1982 и 2001 годах. Его вместимость на данный момент составляет 81 044 зрителя.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca