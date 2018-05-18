Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлил контракт с английским клубом. 47-летний испанский специалист в четверг поставил подпись под новым соглашением с «горожанами», рассчитанным до окончания сезона-2020/21.

«Я очень счастлив и взволнован. Мне приятно здесь работать. В ближайшие годы постараемся сделать все возможное. Тренер должен хорошо чувствовать себя со своими игроками, и я чувствую себя именно так. Сосредоточусь на стремлении своих футболистов совершенствоваться, постараюсь им помочь в этом. У нас молодой состав, и мы хотим продолжать двигаться вперед, поддерживая планку, взятую в этом сезоне.», – сказал Гвардиола.

Команда Гвардиолы первой среди английских коллективов набрала 100 очков в чемпионате. Во главе «Манчестера» испанец провел 113 игр, 77 из которых выиграл.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Пеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола: «Арбитр – необычный парень. Когда все видят одни вещи, он принимает противоположные решения»

Pep Guardiola

Хосеп Гвардиола высказал свое мнение, по поводу введения видеоповторов в АПЛ

Guardiola Alcantara

Хосеп Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» Тиаго Алькантару

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 