Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлил контракт с английским клубом. 47-летний испанский специалист в четверг поставил подпись под новым соглашением с «горожанами», рассчитанным до окончания сезона-2020/21.
We’ve got 👏👏 Guardiola! #mancity pic.twitter.com/JIpTiZB5rc
— Manchester City (@ManCity) May 17, 2018
«Я очень счастлив и взволнован. Мне приятно здесь работать. В ближайшие годы постараемся сделать все возможное. Тренер должен хорошо чувствовать себя со своими игроками, и я чувствую себя именно так. Сосредоточусь на стремлении своих футболистов совершенствоваться, постараюсь им помочь в этом. У нас молодой состав, и мы хотим продолжать двигаться вперед, поддерживая планку, взятую в этом сезоне.», – сказал Гвардиола.
Команда Гвардиолы первой среди английских коллективов набрала 100 очков в чемпионате. Во главе «Манчестера» испанец провел 113 игр, 77 из которых выиграл.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»