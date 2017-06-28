В «Славии» прокомментировали переход Мигеля Данни

Владелец пражской «Славии» Ярослав Тврдик и главный тренер команды Ярослав Шилгавый высказались о приобретении португальского полузащитника Мигеля Данни. По словам специалистов, бывший капитан «Зенита» усилит атакующий потенциал чемпиона Чехии.

«Я очень рад, что Данни стал частью нашего клуба. Он, Халип Алтынтоп и Руслан Ротань – настоящие звезды, но при этом всегда очень скромные», – заявил Тврдик.

«Данни обладает потрясающими индивидуальными навыками, он играет атакующего полузащитника, всегда голоден до голов и активен в давлении на штрафную площадь соперника. Он также полезен и в центре поля. Невероятный дриблинг, высокая скорость владения мячом – все это его сильные стороны», – добавил Шилгавый.

Напомним, что вчера 33-летний португалец подписал контракт с пражской «Славией» на два года. До этого 12 лет выступал в России, где стал трехкратным чемпионом страны в составе «Зенита».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Славия»