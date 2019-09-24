Гари Невилл: «С детьми ничего не выиграть. «МЮ» нужно 5-6 новичков»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл высказался о трансферной кампании манкунианцев. А также порассуждал о дальнейших перспективах английской команды.

«Эта команда обескровлена, она молода и неопытна. Во время игры с «Вест Хэмом» я указал, что за последние семь-восемь лет клуб потратил около 900 миллионов фунтов, но от них уже ничего не осталось», — заявил он.

«Я много раз говорил, что Алан Хансен был прав в отношении «МЮ». С детьми ничего не выиграешь. «Класс-92» не выигрывал Премьер-лигу. Это сделали Стив Брюс, Гари Паллистер, Рой Кин, Эрик Кантона, Брайан Макклэр и Петер Шмейхель. Они вытащили нас к чемпионству. Без них у «Класса-92» не было бы ни единого шанса», — заметил Невилл.

«Нужно пять-шесть новых игроков. Им нужна пара полузащитников, нападающий,игрок, обеспечивающий ширину, левый защитник», — заключил Гари.

Напомним, после 6-ти туров английской Премьер-лиги «Манчестер» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице. В активе «красных дьяволов» 8 набранных очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports