Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль продлил контракт с клубом​ до 2024 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед»​ Антони Марсьяль продлил контракт до июня 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

«С того дня, как присоединился к этому клубу, я стал чувствовать себя частью «Манчестер Юнайтед», и я был невероятно поражен теплом и любовью наших фанатов, которые продолжают удивлять меня своей поддержкой», — сказал 23-летний футболист.

Напомним, французский форвард перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» в 2015 году. Сумма трансфера составила 36 млн фунтов (около 41 млн евро).

«Антони — один из тех одаренных игроков, с которым хотел бы поработать любой тренер. Он умен, а в сочетании с исключительным талантом является футболистом с захватывающим будущим.

«Манчестер Юнайтед» — идеальный клуб для Марсьяля, чтобы продолжать развиваться как первоклассный форвард. Мы все очень рады, что он заключил долгосрочное соглашение», — прокомментировал Сульшера подписание нового контракта Антони Марьялем.

В нынешнем сезоне Антони Марсьяль принял участие в 18 матчах чемпионата Англии, отметившись 8 голами и 1 результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»