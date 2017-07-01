На следующей неделе Федерико Бернардески может стать футболистом «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» заинтересован в 23-летнем полузащитнике «Фиорентины» Федерико Бернардески. «Бьянконери» готовы сделать официальное предложение в ближайший понедельник.

Сообщается, что за талантливого итальянца «Старая Синьора» готова заплатить 40 млн. евро, включив в сделку либо Стефано Стураро, либо Томаса Ринкона. «Фиалки» просят за игрока, оставившего хорошее впечатление на молодежном чемпионате Европы, 50 млн.

Бернардески отклонил предложение о продлении контакта, и ожидается, что он будет продан этим летом. В нем заинтересованы также «Челси», «Интер», «ПСЖ» и «Бавария».

В прошедшем сезоне Серии А Бернардески провел 32 матча, забив 11 голов и отдав 4 голевые передачи. На Евро U-21 полузащитник отличился трижды.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia