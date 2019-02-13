Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Реал» победил «Аякс» в Амстердаме

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Реал». Встреча закончилась минимальной победой «сливочных» — 2:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

АЯКС (НИДЕРЛАНДЫ) — РЕАЛ (ИСПАНИЯ) — 1:2 (0:0)

Амстердам. 13 февраля.

Стадион: «Йохан Кройф Арена». 53052 зрителя.

Судья: Дамир Скомина (Словения).

«Аякс»: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи, де Йонг, Шене (Дольберг, 73), Ван де Бек, Зиеш, Нерес, Тадич, .

«Реал»: Куртуа, Регилон, Рамос, Начо, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл (Васкес, 61), Винисиус Жуниор (Диас, 81), Бензема (Асенсио, 73).

Голы: 0:1 — Бензема (60), 1:1 — Зиеш (75), 1:2 — Асенсио (87).

Предупреждения: Зиеш (53), Регилон (70), Васкес (83), Рамос (90).

19 (7) удары (в створ) 13 (8)

10 фолы 11

3 угловые 2

5 офсайды 0

50 % владения мячом 50

В первом тайме преимуществом владели футболисты «Аякса». Сначала на 26-й минуте Тадич попал в штангу, позже выход один на один не реализовал Зиеш. Перед перерывом хозяевам даже удалось забить гол. Но главный судья встречи впервые в истории Лиги чемпионов воспользовался системой VAR и отменил взятие ворот. Второй тайм начался с гола «сливочных». Винисиус Жуниор сместился в центр и отдал мяч Бензема, а француз точным ударом направил футбольный снаряд в девятку. Затем пришло время для гола «Божьих сыновей». Нерес исполнил передачу на Зиаша, который пробил в левый нижний угол. В конце матча Асенсио вырвал победу для испанского клуба, замкнув прострел Карвахаля.

Фото: твиттер «Аякса»

Источник: Еженедельник «Футбол»