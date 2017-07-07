«Манчестер Юнайтед» может подписать Ромелу Лукаку

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». «Ириски» готовы продать игрока за 75 млн. фунтов.

Сообщается, что руководство «Красных дьяволов» уже согласилось с данными условиями и и рассчитывает подписать бельгийца в течение 24 часов. Нападающий подпишет с «МЮ» долгосрочный контракт и будет получать 250 000 фунтов в неделю.

Если сделка состоится, то «Юнайтед» откажется от приобретения Альваро Мораты из «Реала».

В прошедшем сезоне Лукаку, которым также интересуется лондонский «Челси», провел за «Эвертон» 37 матчей, забил 25 голов и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Star