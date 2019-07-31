Томас Цорн: «В «Спартак» перешел топовый футболист»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн дал комментарий о трансфере Андре Шюррле. Немецкий форвард арендован на год у дортмундской «Боруссии».

«В «Спартак» перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист. Не каждый день в Российскую Премьер-Лигу приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол.

Для «Спартака» это еще и очень удачная сделка – мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона. Уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды», – сказал Цорн.

Прошедший сезон Шюррле также провел в аренде, в английском «Фулхэме». 28-летний немец сыграл в английской Премьер-лиге 24 игры, и забил шесть голов.

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Источник: официальный сайт «Спартака»