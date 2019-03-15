Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» отлично знают друг друга. Шансы 50 на 50»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы команды в противостоянии с «Тоттенхэмом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. 48-летний специалист заявил, что шансы в этой паре 50 на 50.

«Мы отлично знаем друг друга. Шансы 50 на 50.

Постараемся привести команду в оптимальное состояние после паузы на матчи сборных.

Быть в числе восьми сильнейших команд Лиги чемпионов – большое удовольствие.

У нас две невероятные команды, футболисты и стадионы. Нас ждут два восхитительных матча», – сказал Гвардиола.

Напомним, первый матч между командами состоится 9 апреля в Лондоне. Ответная встреча пройдет 16 апреля в Манчестере.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА