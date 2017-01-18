«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Антуана Гризманна

«Манчестер Юнайтед» намеревается приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Также «красные дьяволы» все ближе к идее продажи левого защитника Люка Шоу.

Как сообщается, переговоры между «Юнайтед» и представителями игрока сборной Франции длятся уже несколько месяцев. Более того, стороны уже достигли устного согласия относительно многих вопросов, включая зарплату Антуана и его игровой номер.

Как утверждают источники, сам Гризманн «чрезвычайно заинтересован» в переезде на «Олд Траффорд», где выступает его партнер по сборной Поль Погба. Однако для заключения этой сделки, «Юнайтед» придется второй год подряд обновить мировой рекорд по сумме трансфера.

Контракт 25-летнего Гризманна с «Атлетико» предусматривает фиксированные отступные в размере 100 миллионов евро (86,4 миллионов фунтов), и соглашаться на что-то меньшее клуб из Мадрида не намерен. Если добавить сюда все сопутствующие расходы, включая агентские, то покупка Антуана имеет все шансы превзойти рекордный трансфер Погба стоимостью 89 миллионов фунтов.

Единственная сложность заключается в том, что в данный момент на «Атлетико» наложен трансферный запрет. Если апелляция «матрасников» будет удовлетворена, и они вернут себе право подписывать игроков, то с большой вероятностью примут предложение «Манчестера», а на вырученные деньги постараются выкупить назад у «Челси» Диего Косту.

Также сообщается, что «Юнайтед» будет открыт к предложениям по трансферу 21-летнего Люка Шоу по окончании сезона. Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуриньо разочарован отсутствием прогресса у англичанина, сыгравшего лишь 13 матчей в нынешнем сезоне.

Среди возможных покупателей на экс-игрока «Саутгемптона» называются «Челси» и «Тоттенхэм». К слову, «Юнайтед» проявляет встречный интерес к защитнику «шпор» Данни Роузу.

В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 25 матчах за «Атлетико» во всех турнирах, отметился 12 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. После 18 туров мадридский клуб занимает 4 строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 6 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent