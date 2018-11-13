Уэйн Руни: «Планирую завершить игровую карьеру в США» 

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что намерен завершить профессиональную карьеру в США. Также футболист прокомментировал критику в связи с его возвращением в сборную Англии на товарищеский матч с командой Соединенных Штатов Америки.

«Да, я планирую завершить игровую карьеру в США. Критика по поводу возвращения в сборную Англии? Думаю, каждый имеет право на собственное мнение. У меня была беседа с представителями Футбольной ассоциации Англии, и мы решили, что так будет правильно», — сказал Уэйн Руни.

Английский футболист завершил выступления за сборную в 2016 году. Всего он провел за национальную команду 119 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в ее истории.

Матч в честь Руни пройдет 15 ноября на стадионе «Уэмбли» в поддержку благотворительного фонда 33-летнего футболиста. Для футболиста эта встреча станет 120-й и последней в составе сборной Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports