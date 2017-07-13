Франческо Тотти провел переговоры с руководством «Ромы»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти впервые встретился с директорами клуба после отпуска. Стороны обсуждали будущую новую роль легендарного игрока.

Переговоры с Мауро Бальдиссони, Умберто Гандини и Мончи длились больше часа. Сообщается, что они прошли в позитивном ключе. Тотти готов включиться в серьезную работу и оказывать серьезное воздействие на развитие клуба, а не просто быть сакральной личностью.

Такое положение дел исключает продолжение карьеры 40-летнего нападающего в МЛС.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia