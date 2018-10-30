«Лестер» может переименовать стадион в честь погибшего владельца клуба

Руководство «Лестер Сити» хочет увековечить погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи. Они рассматривают возможность переименовать свой стадион «Кинг Пауэр» в честь него.

Айяватт, сын Шривадданапрабхи, который является вице-президентом «Лестера», на этой неделе обсудит с исполнительным директором Сьюзан Уилан возможность переименования арены, чтобы увековечить память своего отца. Также ожидается, что Айяватт станет временно исполняющим обязанности президента.

Напомним, трагедия произошла спустя полчаса после окончания матча 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Вест Хэм» (1:1). Вертолет владельца «лис» взлетел с поля, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку возле стадиона. Вертолет загорелся, на место происшествия срочно прибыли медики и пожарные, однако им не удалось спасти жизни Шривадданапрабхи и ещё четырех человек, находившихся на борту в момент крушения.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN GB