«Краснодар» объявил об уходе Федора Смолова: «Благодарим Федора за игру и желаем успехов»

«Краснодар» поблагодарил нападающего Федора Смолова, перешедшего в «Локомотив», за игру. Также клуб пожелал дальнейших успехов.

«Сегодня, 10 августа 2018 года, «Краснодар» и «Локомотив» окончательно урегулировали все формальности трансфера в ряды столичного клуба нападающего Федора Смолова и подписали все соответствующие документы.

«Краснодар» благодарит Федора за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!» – говорится в официальном сообщении клуба.

«Локомотив» объявил о трансфере на сутки раньше «Краснодара».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Краснодара»