«Краснодар» объявил об уходе Федора Смолова: «Благодарим Федора за игру и желаем успехов»

«Краснодар» поблагодарил нападающего Федора Смолова, перешедшего в «Локомотив», за игру. Также клуб пожелал дальнейших успехов.
«Сегодня, 10 августа 2018 года, «Краснодар» и «Локомотив» окончательно урегулировали все формальности трансфера в ряды столичного клуба нападающего Федора Смолова и подписали все соответствующие документы.
«Краснодар» благодарит Федора за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!» – говорится в официальном сообщении клуба.
«Локомотив» объявил о трансфере на сутки раньше «Краснодара».
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Краснодара»