«Краснодар» объявил об уходе Федора Смолова: «Благодарим Федора за игру и желаем успехов»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Федор Смолов

«Краснодар» поблагодарил нападающего Федора Смолова, перешедшего в «Локомотив», за игру. Также клуб пожелал дальнейших успехов.

«Сегодня, 10 августа 2018 года, «Краснодар» и «Локомотив» окончательно урегулировали все формальности трансфера в ряды столичного клуба нападающего Федора Смолова и подписали все соответствующие документы.

«Краснодар» благодарит Федора за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!» – говорится в официальном сообщении клуба.

«Локомотив» объявил о трансфере на сутки раньше «Краснодара».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Краснодара»

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