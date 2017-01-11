Виталий Лысцов заинтересовал «Зенит»

Футболист «Бенфики» Виталий Лысцов, выступающий на позиции центрального защитника, заинтересовал «Зенит». Молодой россиянин может обойтись петербургскому клубу в сумму свыше 10 миллионов евро.

В настоящий момент воспитанник московского «Локомотива» арендован аутсайдером португальского чемпионата «Тонделой», однако летом 21-летний футболист должен вернуться в расположение лиссабонского клуба.

Предполагается, что к тому моменту «Зенит» сделает предложение. По приблизительным оценкам, оно составит более 10 млн евро.

Лысцов – воспитанник «Локомотива», после дебюта за основу «железнодорожников» перебрался в клуб третьего португальского дивизиона «Лейрию», откуда через год был приобретен «Бенфикой».

Отметим также, что Лысцов выступал за юношеские и молодежную сборные России.

Фото: Global Look Press

Источник: riafan.ru