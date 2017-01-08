Деле Алли может перейти в «Барселону» или «Реал»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Алли

Полузащитник английского «Тоттенхэма» Деле Алли может продолжить карьеру в топ-клубах Испании. Об этом сообщают европейские СМИ.

Интерес к 20-летнему хавбеку проявляют «Реал» и «Барселона». Приоритетная цель этих команд — приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Руководство «шпор» планирует продать Алли не менее, чем за 70 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, в начале зимы появились сообщения о возможном продолжении карьеры англичанина в клубе китайской Суперлиги. Однако эти слухи были опровергнуты.

Фото: Global Look Press

Источник:  Daily Mirror

 

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Дмитрий Темников
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