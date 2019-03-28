Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт c «Краснодаром»

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом. Детали и сроки нового соглашения не разглашаются.

Сообщается, что новый контракт был подписан в один день с другим нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым.

Напомним, 19-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах чемпионата России, в которых отметился 5 забитыми мячами.

После 20 туров «Краснодар» с 35 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от идущего на первой строчке «Зенита» составляет 6 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»