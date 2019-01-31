«Бока Хуниорс» хочет приобрести полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони

«Бока Хуниорс» до закрытия зимнего трансферного окна хочет приобрести полузащитника «Зенита». Аргентинскому клубу интересен Эмилиано Ригони.

Стоит отметить, что ранее руководство «Боки» пыталось купить защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акунью за 15 млн евро, но получило отказ. Теперь аргентинский клуб намерен сделать предложение «Зениту» о трансфере Ригони.

Напомним, первую половину нынешнего сезона 25-летний полузащитник провел в Серии А, где выступал за «Аталанту». Договор об аренде был рассчитан до лета, однако итальянский клуб решил расторгнуть его в январе.

Эмилиано Ригони перешел в «Зенит» в августе 2017 года из аргентинского «Индепендьенте» за 9 млн евро. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2020/21.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Panorama