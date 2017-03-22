1000-я победа «Сент-Этьена», последний файер президента «Бордо» и Килиан Мбаппе в сборной. Обзор 30-го тура Лиги 1

«Анже» громит «Генгам», “Лорьян» побеждает впервые за последние пять матчей, президент «Бордо» прощается с фанатами, «Ницца» утрачивает надежды на чемпионство. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 30-го тура чемпионата Франции.

5 главных событий

1) После непростой игры против «Ман Сити» в Лиге чемпионов Монако вновь переключился на соперников в чемпионате. Уверенная победа 3:0 над «Каном» приносит 71-е очко «монегаскам», а Мбаппе продолжает феерить. Главный вундеркинд Франции оформил «дубль».

А вот «Ницца» похоже выбывает из гонки за чемпионство. Второй тур подряд «орлята» играют вничью. Отставание от «Монако» уже составляет 7 баллов, а также вперед убегает «ПСЖ». Безусловно большую роль играет отсутствие ведущего полузащитника Вилана Сиприена и лучшего бомбардира Тома Плеа, у которых сейчас травмы.

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2) Вслед за защитником «ПСЖ» Сержом Орье, который в предыдущем туре готовился к замене почти 10 минут, отличился форвард «Ниццы» Марио Балотелли. У итальянца не получалось перешнуровать бутсы. Ему помог персонал клуба и спустя две минуты после начала матча он вышел на футбольное поле.

First bibs, now this🙄 Balotelli missed 2 mins of Nice's 1-1 draw at Nantes because he can't tie shoelaces! Video courtesy of BT Sport🎥⚽️ pic.twitter.com/1SLV1y03Bg — CaughtOffside (@caughtoffside) March 21, 2017

3) «ПСЖ» смог утихомирить «Лион». Лаказетт открыл счет в дебюте встречи, но затем получил травму и покинул поле. «Парижане» еще в первом тайме сумели выйти вперед усилиями Рабио и Дракслера. Эта волевая победа столичного клуба сохранила трехочковое отставание от «монегасков», а вот от команды Люсьена Фавра отрыв увеличился до четырех. «Лион» же позволил приблизиться к себе «Марсель» и «Бордо».

4) Битва за элиту. Команда Бернара Казони проиграла уже в пяти матчах подряд, но видимо игроки «Лорьяна» услышали своего тренера, который в предыдущем туре грубо высказался о них. «Оранжево-черные» в матче с «Нанси» сделали сумасшедший камбэк, проигрывая на 65-й минуте 0:2. Победа позволила «Лорьяну» догнать «Бастию» и сократить отставание от спасительного 17-го места до трех очков.

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5) «Спасибо Жан-Луи Трио», — так фанаты «Бордо» отблагодарили своего президента за 20 лет заботился о своем клубе. Что может быть лучше победы в последнем матче? «Бордо» громит «Монпелье» со счетом 5:1 и сокращает отставание от «Лиона» до четырех очков.

Болельщики «жирондинцев» вывесили огромный баннер с благодарностью президенту, а в конце встречи сам Жан-Луи поднялся на трибуну к фанатам и на прощание зажег с ними пиротехнику.

pour ses adieux Triaud craque un fumi pic.twitter.com/nM9uLVkn2Q — Philippe (@philousports) March 18, 2017

Цитата тура

Защитник «ПСЖ» Маркиньос заявил, что хочет видеть полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе своим одноклубником:

«Он очень хорошо выглядит в «Монако». И я надеюсь, что наше руководство за ним следит. Это игрок высокого уровня, который может приносить результат. Он очень хорош. В таком возрасте нелегко показывать такую успешную игру в лиге 1. Он вызван в сборную Франции, он в хорошей форме, он забивает и будет очень важным игроком для сборной и для «Монако». У него большое будущее, надеюсь, что он продолжит усердно трудиться и не остановится, потому что ему многому предстоит научиться».

Герой

Килиан Мбаппе продолжает демонстрировать свой талант как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Франции. В матче против «Кана» полузащитник заработал пенальти и сделал дубль. Теперь у 18-летнего «Анри» во всех турнирах текущего сезона 19 мячей. Примечательно, 12 из них Килиан забил в последних десяти матчах. Также Мбаппе вызвали впервые вызвали в национальную сборную Франции.

Антигерой

Защитник «Нанси» Венсан Муратори продемонстрировал удар ногой по воздуху… А надо по мячу. В результате ошибки 30-летнего защитника хозяев, «Лорьян» забил победный гол на 94-й минуте встречи. Может Венсану надо было идти заниматься единоборствами? Конечно нет, ошибки бывают у каждого, но в таких ситуациях опытный защитник должен больше быть сконцентрирован на своих обязанностях, тем более «Нанси» и так находится в зоне стыковых матчей, а проигрыш «оранжево-черным» делает ситуацию еще более напряженной.

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Цифра

Гол Жордана Верету принес победу «Сент-Этьену» над «Дижоном». Эта победа стала 1000-й для «зеленых» в Лиги 1.

Результаты тура:

Метц – Бастия – 1:0 (0:0)

1:0 – Сиони (46 – автогол).

Лилль – Марсель – 0:0

Нант – Ницца – 1:1 (1:1)

1:0 – Сала (22), 1:1 – Сери (28).

Нанси – Лорьян – 2:3 (2:0)

1:0 – Мауасса (28), 2:0 – Диа (42 – с пенальти), 2:1 – Муканджо (66), 2:2 – Лаутоа (86), 2:3 – Мвуэмба (90).

Бордо – Монпелье – 5:1 (3:0)

1:0 – Ролан (25), 2:0 – Санкаре (29), 3:0 – Вада (32 – с пенальти), 3:1 – Будебуз (47 – с пенальти), 4:1 – Ролан (76), 5:1 – Малком (90).

Тулуза – Ренн – 0:0

Анже – Генгам – 3:0 (0:0)

1:0 – Бамба (63), 2:0 – Мангани (68), 3:0 – Дьедиу (83).

Кан – Монако – 0:3 (0:0)

0:1 – Мбаппе (13), 0:2 – Фабиньо (49 – с пенальти), 0:3 – Мбаппе (81).

Дижон – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)

0:1 – Верету (77).

ПСЖ – Лион – 2:1 (2:1)

0:1 – Лаказетт (6), 1:1 – Рабио (34), 2:1 – Дракслер (40).

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Турнирная таблица:

«Метц» наказан лишением 3 очков условно. «Бастия» лишена 1 очка условно.

Бомбардиры: 27 – Кавани (ПСЖ), 23 — Лаказетт (Лион), 16 – Фалькао (Монако), 16 – Гомис (Марсель), 13 – Мунье (Монпелье).

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press