1000-я победа «Сент-Этьена», последний файер президента «Бордо» и Килиан Мбаппе в сборной. Обзор 30-го тура Лиги 1

«Анже» громит «Генгам», “Лорьян» побеждает впервые за последние пять матчей, президент «Бордо» прощается с фанатами, «Ницца» утрачивает надежды на чемпионство. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 30-го тура чемпионата Франции.

5 главных событий

1) После непростой игры против «Ман Сити» в Лиге чемпионов Монако вновь переключился на соперников в чемпионате. Уверенная победа 3:0 над «Каном» приносит 71-е очко «монегаскам», а Мбаппе продолжает феерить. Главный вундеркинд Франции оформил «дубль».

А вот «Ницца» похоже выбывает из гонки за чемпионство. Второй тур подряд «орлята» играют вничью. Отставание от «Монако» уже составляет 7 баллов, а также вперед убегает «ПСЖ». Безусловно большую роль играет отсутствие ведущего полузащитника Вилана Сиприена и лучшего бомбардира Тома Плеа, у которых сейчас травмы.

Принц Монако. Кто сейчас самый многообещающий форвард Лиги 1

2) Вслед за защитником «ПСЖ» Сержом Орье, который в предыдущем туре готовился к замене почти 10 минут, отличился форвард «Ниццы» Марио Балотелли. У итальянца не получалось перешнуровать бутсы. Ему помог персонал клуба и спустя две минуты после начала матча он вышел на футбольное поле.

First bibs, now this🙄

Balotelli missed 2 mins of Nice's 1-1 draw at Nantes because he can't tie shoelaces!

Video courtesy of BT Sport🎥⚽️ pic.twitter.com/1SLV1y03Bg

— CaughtOffside (@caughtoffside) March 21, 2017